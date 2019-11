Zasegli so mu 873 tablet midazolama

Policisti iz Kopra so 45-letnemu domačinu skupno zasegli 873 tablet prepovedane droge midazolam. Najprej so našli 273 tablet, v okviru hišne preiskave na njegovem domu, ki so jo opravili na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru, pa so našli še dodatnih 600 tablet. Obravnavali so kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Moškega so s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča, ki je odredil pripor.