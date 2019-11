Zaselek Brieh v občini Bardo v Benečiji je odrezan od sveta. Cesto in most, ki iz nižjih predelov Terske doline peljeta do zaselka z le nekaj prebivalci, je zasul plaz in sta neprevozna. Vzroke gre po vsej verjetnosti iskati v minulem obilnem deževju in v poplavljanju reke Ter.

Župan iz Barda je opozoril civilno zaščito. Ne gre za edini plaz v zadnjem obdobju, kar zaskrblja domačine pred morebitnimi novimi poslabšanji.