Zataknilo se je pri izplačilu dobička

Občana Kopra je v zadnjega pol leta večkrat kontaktirala neznana oseba in ga prepričevala v donosna vlaganja v surovine in kriptovalute, poročajo Primorske novice. Prepričala ga je, da je v tem času opravil več nakazil na račune različnih podjetij v različnih državah. Pošiljala mu je grafe in bilance, ki so prikazovali rast njegovega vložka. Ko je oškodovanec želel izplačilo dobička, pa se je zataknilo, saj ga je oseba začela pozivati, da mora pred tem plačati pristojbine in davke v večjem znesku. V tistem trenutku je oškodovanec posumil, da je žrtev spletne prevare in se je odločil, da zadevo prijavi policiji. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje.