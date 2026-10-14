Podjetje Euroservis ima nov dom

Tržaško podjetje Euroservis domuje po novem v Vili Nives v Narodni ulici na Opčinah. Zgodovinski objekt iz leta 1908 so kupili od openskega podjetnika Edija Krausa, ga prenovili in se vanj pravkar vselili. Pomemben mejnik v delovanju družbe, ki ima za sabo več kot dvajset uspešnih let, bodo praznovali jutri s slovesnim uradnim odprtjem.

Euroservis je danes srednje veliko podjetje, ki je na področjih, na katerih deluje, med najuspešnejšimi v Italiji. Od prelomnega leta 2016 do danes je vsako leto pospešilo svoje delovanje za 30 do 35 odstotkov in se od pol milijona evrov letnega prihodka povzpelo na 13 milijonov.

Zgodba o uspehu se je začela leta 2004 v Ulici Cicerone, ko sta servisno družbo za pridobivanje evropskih sredstev Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) vodila Erik Švab in Kristina Valencic. »Kmalu je zamejski prostor postal pretesen,« je pred jutrišnjim odprtjem novih poslovnih prostorov zaupal Erik Švab, predsednik družbe, »zato smo takrat odkupili delež SDGZ in nadaljevali svoje delo na širšem območju«. Specializirano svetovalno podjetje za pridobivanje sredstev je takrat sodelovalo zlasti z institucijami, ki so kandidirale na evropskih projektih. Omejeno področje delovanja je družbo spravilo v krizo, zato so se družbeniki – medtem so se Švabu in Valencic pridružili drugi družbeniki (bilo jih je do deset), danes pa sta jima ob strani še Monika Sabadin in Andrej Bertok – odločili za korak v svet zasebnih podjetij.

Izbira se je izkazala za pravilno in kmalu so tudi prostori v Ulici Cicerone postali pretesni. Preselili so se na tržaško mestno nabrežje. Stranke, ki so leto za letom postajale številnejše in uglednejše, so sprejemali v večjih prostorih s pogledom na morje. Tudi prestižna lokacija, kjer je bilo 28 delovnih postaj, pa ni bila več primerna, istočasno se je pojavila priložnost za nakup openske vile. »En prostor v najemu na nabrežju smo sicer obdržali, pisarne in dejavnosti pa smo preselili na Opčine, kjer smo med podjetji z najvišjim številom zaposlenih,« je pojasnil Švab. V Vili Nives je 43 delovnih postaj v osmih pisarnah, tu so še sejna soba, kuhinja, postaje za videokonference, coworking pisarna, klet s slačilnico, 500 kvadratnih metrov vrta in manjše parkirišče za zaposlene.