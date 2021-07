Zbodel ga je morski pajek

Policisti Postaje pomorske policije so na slovenski obali v petek priskočili na pomoč moškemu, ki ga je zbodel morski pajek (Trachinus draco). Ker je imel močne bolečine in je potreboval nujno medicinsko pomoč, so ga policisti prepeljali do Izole, kjer so ga prevzeli reševalci in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Morski pajek, znan tudi kot morski zmaj, velja za najbolj strupeno ribo v Jadranskem morju. Običajno je vkopan v pesku, iz katerega molijo le oči in nevarni trni: navadno se zadržuje v globinah, v poletnih mesecih, zlasti julija in avgusta, pa se med drstenjem zadržuje tudi v plitvinah ob obali, kjer leže ikre.

Na hrbtni plavuti ima posebne mešičke s strupom, ki ob penetraciji kože preide v kri žrtve. Strup povzroči hude bolečine, lahko tudi bruhanje, v zelo redkih primerih pride do mišične paralize ali smrti. Strup morskega pajka se začne ob visokih temperaturah razgrajevati, zato za blaženje bolečin svetujejo, da vbodeno mesto potopite v vročo vodo.