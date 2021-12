Zdravstveni delavci italijanske vojske na pomoč v Sloveniji

Šest zdravstvenih delavcev italijanske vojske, ki so v Slovenijo prispeli v nedeljo, se danes že pripravlja na začetek dela v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC), kjer bodo predvidoma začeli pomagati v sredo. Preostalih napovedanih devet pripadnikov italijanske vojske v Slovenijo še ni prispelo, pričakujejo pa jih danes. Prihod devetih zdravstvenih delavcev iz vrst italijanske vojske so po nedeljski odpovedi leta na Brniku pričakovali danes okoli poldneva. Vendar se je njihov prihod znova zamaknil. Kot je na novinarski konferenci na Brniku povedal poveljnik Vojaške zdravstvene enote Logistične brigade Slovenske vojske Aleksander Vidergar, gre za devet karabinjerjev, medtem ko sta že v nedeljo v Slovenijo prispela dva pripadnika italijanske mornarice in štirje pripadniki zračnih sil.

V kranjski vojašnici so zanje pripravili predstavitev, ki je vsebovala epidemiološko situacijo v Sloveniji in predvideni načrt dela v ljubljanskem kliničnem centru. Danes zjutraj je bilo omenjenih šest italijanskih zdravstvenih delavcev, ki so nastanjeni v hotelu v bližini UKC Ljubljana, že na seznanitvenem sestanku v največji slovenski bolnišnici.

V torek je predvideno oblikovanje skupin, in sicer bodo pet italijanskih zdravnikov in 10 zdravstvenih tehnikov ter diplomiranih medicinskih sester razporedili v pet šestčlanskih mešanih slovensko-italijanskih ekip.