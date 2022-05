Zelena luč za tretji županski mandat v občinah do 5000 prebivalcev

Deželni svet je z glasovi desnosredinske večine prižgal zeleno luč za tretji županski mandat v občinah do 5000 prebivalcev, pri čemer je zavrnil zahtevo opozicije, da ne bi sprejeli popravka, ki so ga predstavili svetniki Lige in ga podpisale vse stranke desne sredine. V občinah, ki imajo manj kot 1000 prebivalcev, pa po novem ne bo več nikakršnih omejitev za vnovične izvolitve župana.

Gre za uskladitev z državnimi normami, je izpostavil pristojni za krajevne avtonomije v deželni upravi FJK Pierpaolo Roberti, odločitev, ki zadeva občine pod 1000 prebivalci pa je posledica vsesplošne demografske krize zlasti v manjših občinah, kjer je politično udejstvovanje vse skromnejše.