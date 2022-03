Zelenskemu povedali, da za Ukrajino podpirajo status kandidatke za EU

Včeraj zjutraj je mednarodno javnost presenetila novica, da se slovenski premier Janez Janša odpravlja na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kmalu se je izkazalo, da je bil po 8. uri že na vlaku na poljsko-ukrajinski meji v družbi poljskega premierja Mateusza Morawiecka (z njim je bil tudi podpredsednik vlade Jaroslaw Kaczynski) in češkega predsednika vlade Petra Fiale. Kabinet vlade Republike Slovenije je vmes naznanil, da se državniki podajajo na pot v vlogi predstavnikov Evropskega sveta in da je bil obisk organiziran po posvetovanju s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursule von del Leyen. Informacija pa je bila kmalu demantirana, saj so iz Bruslja sporočili, da je bila namera o obisku sicer znana, vendar da premierji nimajo mandata Evropskega sveta. Hkrati je Bruselj opozoril na varnostna tveganja povezana z obiskom, saj je ukrajinska prestolnica tarča vse bolj intenzivnih ruskih napadov.

Obisk je požel velike aplavze med članicami Nata, saj je šlo tudi za prvi obisk tujih voditeljev v Kijevu po začetku ruske invazije. Vendar medtem ko so ostali stiki med državniki in predsednikom Ukrajine ciljali na vzpostavitev premirja, je bil namen tokratnega obiska »potrditev nedvoumne podpore celotne Evropske unije suverenosti in neodvisnosti Ukrajine«, na katerem naj bi predstavili tudi paket podpore Ukrajini in Ukrajincem.

Po navedbah ukrajinskih virov se je Zelenski trojici premjerjev zahvalil in ocenil, da je obisk v Kijevu v tem težkem času za Ukrajino močan znak podpore, kar zelo cenijo.

Na novinarski konferenci po srečanju, ki so jo prenašali po Twitterju, so trije premierji poudarili, da so prišli izrazit podporo Ukrajini v boju za svobodo in demokracijo.

»Tu smo zato, da izrazimo občudovanje vašemu boju, s katerim uničujete mit o neuničljivi Rusiji,« je med drugim dejal Janša. Kot je dodal, ne branijo samo svoje domovine, ampak tudi temeljne evropske vrednote. »Vse delamo, kar je v naši moči, da bi vam pomagali,« je dejal in dodal, da se zavedajo, da Ukrajina trenutno najbolj potrebuje pomoč v orožju. Ukrajini pa so trije premierji želeli prenesti tudi enotnost EU v podpori njenemu boju in suverenosti, je med drugim povedal Janša. »Ukrajina je evropska država in storili bomo vse kar je v naši moči, da bi postala tudi članica EU. Podpiramo status kandidatke za EU,« je še poudaril Janša.

Premierji Slovenije, Poljske in Češke, Janez Janša, Mateusz Morawiecki in Petr Fiala so medtem danes varno prispeli iz Kijeva na Poljsko, je tvitnil tiskovni predstavnik poljskega premierja Piotr Müller.