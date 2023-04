Železniški promet je danes po vsej Italiji močno upočasnjen in vlaki beležijo večurne zamude, več vlakov so tudi ukinili. Do kolapsa je prišlo, potem ko je pri Firencah, točneje na železniški postaji Firenze Castello, iztiril tovorni vlak. Na srečo nihče ni bil poškodovan. Posledice nesreče pa so bile velike. O železniškem kaosu poročajo iz Milana, Rima, Firenc, Bologne in Benetk. Za zdaj še ni znano, kdaj bodo odpravili posledice nesreče in bo železniški promet spet stekel normalno.