Željko Urumović novi odgovorni urednik Primorskih novic

Funkcijo odgovornega urednika Primorskih novice je z današnjim dnem prevzel Željko Urumović, so sporočili iz omenjenega medija. Med prednostne naloge je med drugim uvrstil povečanje relevantnosti, aktualnosti in vpliva Primorskih novic na celotnem območju izhajanja časopisa, hkrati se bo zavzemal tudi za pospešeno digitalizacijo.

Urumović je med svoje delovne cilje uvrstil tudi stabilizacijo naročniške baze tiskane izdaje, aktivnejšo terensko prisotnost in večji delež kakovostnega raziskovalnega novinarstva, so na svoji spletni strani še zapisali na Primorskih novicah.

Kot je novi urednik napovedal v programu uredniškega dela, ki ga je podprl tudi aktiv novinark in novinarjev Primorskih novic, želi dati poudarek na pravočasno, relevantno in kakovostno poročanje z vseh pomembnejših dogodkov v regiji. »Primorske novice bodo tako kot nekoč primarni stik nacionalnih medijev in drugih relevantnih deležnikov z dogajanjem na Primorskem. Za povečanje deleža raziskovalnih zgodb bomo sčasoma ustanovili posebno raziskovalno skupino z jasnimi cilji in določeno časovnico projektov,« je napovedal.

Čeprav je v zadnjih letih deloval drugje, pa je Urumović svoje prve novinarske korake pred dobrimi dvajsetimi leti naredil prav na Primorskih novicah. Pred novim delovnim mestom je do zdaj zasedal mesto odgovornega urednika medijev medijske skupine Megafon iz Kopra.

Njegov predhodnik na mestu odgovornega urednika Denis Sabadin tudi v prihodnje ostaja pomemben člen uredniške zasedbe, so še sporočili s Primorskih novic.