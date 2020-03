Zelo visoka onesnaženost zraka s saharskim prahom

Arso je objavil opozorilo zaradi zelo visoke onesnaženosti zraka z delci PM10 v celotni Sloveniji. Visoke vrednosti so posledica saharskega prahu. Večino Evrope je zajel oblak saharskega prahu, razlagajo strokovnjaki. Zaradi tega so danes dopoldne na vseh merilnih mestih po Sloveniji izmerili zelo visoke ravni delcev PM 10.

Med 14. in 15. uro je Arso v Ljubljani nameril koncentracijo 324 µg/m³ mikroprašnih delcev PM 10, v Novi Gorici 202 µg/m³ in v Kopru 243 µg/m³. Podatki iz Kopra in Nove Gorice so prav gotovo reprezentativni tudi za Trst in Gorico, toda se po vsej verjetnosti povečani zračni onesnaženosti niso izognili niti drugi kraji iz FJK. Pri tem velja opozoriti, da uradni današnji podatki o zračnem onesnaženju v FJK še niso na voljo, ker jih deželna agencija za varstvo okolja ARPA objavlja s 24-urnim zamikom, njeni uradi pa so trenutno zaradi izrednih razmer v popoldanskih urah zaprti.

Gre za izredno visoke vrednosti mikroprahu v zraku, mejna vrednost dnevnih koncentracij je namreč 50 µg/m³. Če se večji del dneva vrednosti ne bodo bistveno spremenile, bo mejna vrednost presežena za štirikrat do petkrat. Take vrednosti so v preteklosti le poredkoma beležili v obdobjih največje zimske stagnacije ozračja, ko je prevladovalo vlažno in megleno zimsko vreme in se je v zraku kopičil dušljiv smog.

Današnji trenutni pogled na Tržaški zaliv razkriva, da je vidljivost, kljub burji, nepričakovano slaba, kar sicer le potrjuje namerjene podatke. Gre pa za izjemno dogajanje, kajti prah se kopiči kljub dejstvu, da piha burja.

Očitno gre za ogromno količino saharskega prahu, ki ga je preusmeril proti nam obsežen in globok ciklon, ki se je te dni zadrževal nad Sredozemljem. Nad severnoafriškimi predeli se je z vzgornimi tokovi saharski prah dvigal visoko v ozračje, višinski vetrovi pa so ga ponesli do naših krajev. Ozračje je po vsej verjetnosti z njim tako nasičeno, da ga tudi burja ne uspe prečistiti. Pomembno vlogo pa pri tem po vsej verjetnosti odigrava tudi nenadna otoplitev ozračja, ki se najprej udejanja v najvišjih zračnih slojih, kar tudi občutno povečuje stanovitnost. Zato se je kljub burji v prizemnih slojih povečala stagnacija in je bila čez dan tudi vlaga visoka.

Kakšni bodo vplivi prekomernih koncentracij saharskega prahu na zdravje, bodo lahko razkrili strokovnjaki. Verjetno ne ravno povsem pozitivni. Vprašanje je tudi, ali bo ta nepričakovan pojav lahko vplival tudi na širjenje epidemije koronavirusa. Študija univerz iz Barija in Bologne v sodelovanju z italijanskim društvom za okoljsko medicino je namreč pred nedavnim razkrila, da je zračna onesnaženost v Lombardiji pospešila širjenje okužbe.

Zelo visoka onesnaženost zraka s saharskih prahom bo predvidoma nad Slovenijo vztrajala do nedelje, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.

V času visoke onesnaženosti priporočamo, da se prebivalci zadržujejo v zaprtih prostorih. Intenzivnejšim fizičnim aktivnostim na prostem naj se še posebej izogibajo odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca in starejši. Tudi ostali naj intenzivne fizične aktivnosti na prostem zmanjšajo, opozarja ARSO.