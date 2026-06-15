Življenjski stroški in osebno finančno stanje zdaj skrbijo že večino Evropejcev

Več kot 60 odstotkov Evropejcev skuša ob skrbeh glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53 odstotkov Evropejcev, kar je 13 odstotnih točk več kot leta 2024.

Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegel 56 odstotkov. Lani je bil ta delež pri 54 odstotkih, predlani pa pri 49 odstotkih. K temu prispevajo naraščajoče cene energije in geopolitične napetosti, ki dodatno zaostrujejo posledice večletnih inflacijskih pritiskov, so ta teden sporočili iz družbe.

Ob finančnih pritiskih 63 odstotkov evropskih potrošnikov kupuje le ob popustih oziroma aktivno išče ugodnejše ponudbe, 62 odstotkov pa jih je pripravljenih zamenjati blagovno znamko, če lahko s tem prihranijo.

To zmanjševanje zvestobe blagovnim znamkam se odraža tudi v dejanskem nakupnem vedenju. 44 odstotkov anketiranih je navedlo, da so svoj zadnji nakup opravili pri novi ali manj poznani blagovni znamki, so zapisali.

»Evropski potrošniki že tretje leto zapored z zaskrbljenostjo gledajo na gospodarske razmere, ta previdnost pa se vse bolj odraža tudi v njihovih nakupnih navadah,« je raziskavo povzel vodja področja potrošnikov pri Boston Consulting Group za Evropo, Bližnji vzhod, Afriko in Južno Ameriko Andreas Malby.

»Potrošniki zmanjšujejo porabo v kategorijah, ki jih dojemajo kot manj nujne, medtem ko so še naprej pripravljeni plačevati izdelke in storitve, ki jih smatrajo za bistvene - predvsem na področjih prehrane, skrbi za hišne ljubljenčke ter zdravja in dobrega počutja,« je dodal.

Raziskavo so izvedli med več kot 20.000 potrošniki iz 11 evropskih držav, med katerimi je tudi Italija, ni pa Slovenije.