ZKB vse bolj vključujoč in spoštljiv denarni zavod

Zadružna kraška banka Trst Gorica je pridobila certifikat za enakost spolov po standardu UNI/PdR 125:2022, ki ga je podelil Bureau Veritas, vodilni ponudnik storitev na področju certificiranja. To pomembno priznanje odraža zavezanost banke k spodbujanju enakosti spolov ter ustvarjanju vključujočega in spoštljivega delovnega okolja za vse zaposlene.

Šest ključnih področij

Certifikat UNI/PdR 125:2022 je nastal z namenom spodbujanja podjetij k oblikovanju in izvajanju politik za enakost spolov ter temelji na šestih ključnih področjih: prvič, na področju kulture in strategije z izboljšanjem delovnega okolja, spodbujanjem in podpiranjem vključevanja, enakosti spolov in promocije raznolikosti, dalje, na področju upravljanja z izvajanjem modela upravljanja organizacije, ki je usmerjeno v opredelitev ustreznih organizacijskih varoval in prisotnosti manjšinskega spola ter prisotnosti procesov, namenjenih prepoznavanju in odpravljanju vseh oblik neinkluzivnosti. Tretje ključno področje predstavljata izbira in zaposlovanje z izvajanjem postopka zaposlitve, ki temelji na načelih vključevanja in spoštovanja različnosti, v nadaljevanju pa je še področje priložnosti za rast z zagotovitvijo enakih možnosti za dostop do kariernih poti in notranjega napredovanja. Peto področje predstavlja usklajevanje delovnega in zasebnega življenja z izvajanjem specifičnih pobud za zagotavljanje ravnotežja med zasebnim življenjem in delom, šesto področje pa preprečevanje in obvladovanje nadlegovanja na delovnem mestu: tu je predvideno izvajanje procesov za preprečevanje, poročanje (tudi anonimno) o vseh oblikah nadlegovanja ali zlorabe na delovnem mestu.