Žlahtne sladkarije vabijo

Mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra je že nekaj let ena od najbolj obiskanih prireditev v Slovenski Istri. Zaradi slabega vremena je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, ki je organizator prireditve, Sladko Istro iz prejšnje sobote premaknil na jutrišnjo, poročajo Primorske novice. Hkrati pa je praznik sladkega povezal z Altroke Istra Gourmet Festival in vse skupaj združil v Altroke Sladka Istra. Vstop na prireditev, ki bo jutri (sobota, 30. septembra) od 10. do 22. ure. bo prost, nakup izdelkov pa se bo odvijal prek neposrednega plačila ponudnikom.

Prav tako so zamenjali prizorišče: po dveh letih gostovanja na Titovem trgu se festival slaščic tokrat odpravlja ob morje, na Ukmarjev trg. Napovedanih je 60 ponudnikov, ne samo slaščic, temveč tudi drugih sladkih jedi, pijač in drugih dobrot. Za otroke bo poskrbljeno v kotičku Sladki mehurčki, obiskovalci bodo glasovali za naj stojnico, za glasbeno popestritev bo poskrbel Lean Kozlar Luigi, prometni režim pa je prilagojen tako, da bo Pristaniška ulica v času prireditve zaprta, parkiranje na Ukmarjevem trgu pa ne bo možno od danes do nedelje do 17. ure.