Zlasti v gorah se bodo pojavljale nevihte

Danes popoldne in zvečer lahko ob nevihtah ponekod nastanejo krajevna neurja, opozarja Arso. Možnost bo največja v gorah. Nevihte, med katerimi bodo lahko tudi močnejše, se bodo pojavljale tudi v gorskih predelih FJK, ni izključeno da se bo kakšen nevihtni oblak spustil do nižin in z manjšo verjetnostjo tudi do morja, sporoča deželna meteorološka opazovalnica FJK.

Za severovzhod in severozahod Slovenije je Arso razglasil oranžno stopnjo ogroženosti. Danes popoldan, zvečer in ponoči bo ob nevihtah možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek. Največja verjetnost za ta pojav bo v severni polovici Slovenije, predvsem na Koroškem ter na območju Pohorja in Kozjaka, še dodajajo.

Jutri bo povečini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje jutranje temperature bodo do okrog 34 stopinj Celzija.

V petek in v soboto bo sončno in vroče.