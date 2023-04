Znana usoda nekdanjega morilca

Leta 2001 je 11. julija takrat 49-letni domačin nasilno vstopil v prostore stanovanjske hiše v naselju Podgraje pri Ilirski Bistrici in s pištolo ustrelil 33-letno zunaj zakonsko partnerko, ki je na kraju umrla. V stanovanju je bila tedaj prisotna tudi njena 6-letna hčerka. Z vozilom je nato pobegnil do državne meje s Hrvaško, kjer ga je zapustil in odšel neznano kam. Za njim so se tedaj izgubile vse sledi. Storilca so leta 2016 sodno razglasili za mrtvega.

Koprski policisti so prejeli podatke o njegovi usodi, o čemer so obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru. V okviru poizvedb, ki so bile opravljene v mednarodni bazi DNK profilov sorodnikov pogrešanih oseb, vzpostavljeni leta 2022, je bilo ugotovljeno, da so aprila 2008 na Slovaškem v kraju Banska Bystrica v požgani kolibi našli moško truplo. Primerjava podatkov je potrdila, da je šlo za storilca navedenega umora, so ugotovili koprski policisti.