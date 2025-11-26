Znane podrobnosti o včerajšnji smrtni nesreči na primorki

Nesreča se je zgodila okoli 16.30, ko je 43-letni nemški voznik tovornjaka med vožnjo proti Senožečam ustavil na skrajnem desnem robu vozišča, poročajo Primorske novice. Vozilo je zapustil in se premaknil za polpriklopnik. Za njim je na istem pasu ustavila 42-letna ukrajinska voznica osebnega avtomobila. Ostala je v vozilu.

Nekaj trenutkov pozneje je po desnem pasu pripeljal še 63-letni poljski voznik tovornjaka. Zaradi neprilagojene hitrosti ob slabi vidljivosti je trčil v zadnji del avtomobila. Avto je potisnilo naprej v stoječi polpriklopnik, medtem ko je bil nemški voznik v neposredni bližini priklopnika. Vozilo ga je pri tem stisnilo in je umrl na kraju.

Voznica osebnega avtomobila je bila hudo poškodovana. Reševalci so jo odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja življenjsko ogrožena.

Poljski voznik se je po trku umaknil levo, obvozil vozila ter ustavil nekaj metrov naprej. V nesreči ni bil poškodovan.

Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je promet na tem delu avtoceste do 21.55 potekal le po prehitevalnem pasu, nato pa je bil do 23.22 popolnoma zaprt. Ob 23.22 so promet znova sprostili.