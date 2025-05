Znani finalisti za kresnika

Žirija za 35. Delovo nagrado kresnik je za najboljši roman leta izbrala pet nominirancev. Podelitev bo potekala 23. junija, na kresni večer, na Rožniku. Med finaliste so se uvrstili romani treh založb - Beletrine, Goge in Litere. Prva je izdala tretji del trilogije Kurji pastir Ferija Lainščka Kurja fizika in September Ane Schnabl, druga Onečejevalca Kazimirja Kolarja in Ćrtice Tine Perić, tretja pa Prst v prekatu Anje Radaljac.

Kolar, Perić, Radaljac in Schnabl bi prvič prejeli kresnika. Lainšček je tokrat v igri že za tretjega kresnika. S tem bi se na drugem mestu izenačil z Goranom Vojnovićem in Andrejem E. Skubicem, pred katerima je po številu osvojenih nagrad le Drago Jančar. Nazadnje je v peterici za kresnika leta 2021 s prvim delom trilogije Kurji pastir.

Na seznamu je bilo sicer sprva 199 romanov, v drugem krogu prebiranja jih je ostalo približno 30. Lani je kresnika kot peta avtorica v zgodovini nagrade prejela Anja Mugerli za Pričakovanja (Cankarjeva založba).