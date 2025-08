Znova o vprašanju slovenskih ravnateljstev

Vprašanje o ravnateljih slovenskih šol v Italiji je spet na mizi. Minister za izobraževanje Giuseppe Valditara in finančni minister Giancarlo Giorgetti sta namreč pred nekaj dnevi podpisala medministrsko uredbo, ki nosi datum 30. junija 2025 in določa število ravnateljev in vodij uprav v šolskem letu 2026/2027.

V priloženi tabeli, kjer je navedeno število ravnateljev in vodij uprav za omenjeno šolsko leto, sta za Furlanijo - Julijsko krajino dve alineji: ena za italijanske šole, ob kateri je pripisana številka 139, druga pa za šole s slovenskim učnim jezikom, ob kateri piše 11. O šolah s slovenskim učnim jezikom sicer teče beseda tudi v drugem in tretjem odstavku prvega člena uredbe. Drugi odstavek se med drugim sklicuje na odstavek št. 83-octies zakona št. 107 iz leta 2015 (to dopolnilo velja od 2. marca letos), kjer je zapisano, da Dežela Furlanija - Julijska krajina za šolski leti 2025/2026 in 2026/2027 pri racionalizaciji šolske mreže za šole s slovenskim učnim jezikom lahko naredi izjemo pri krčenju števila ravnateljev in vodij uprav. Krčenje predvideva uredba ministra Valditare št. 127 z datumom 30. junija 2023 in sicer za tri enote do leta 2027, s čimer bi do takrat slovenske šole v Italiji imela enajst ravnateljstev.

V letošnji uredbi ministrov Valditare in Giorgettija je poleg podatka, zapisanega v razpredelnici, v tretjem odstavku prvega člena navedeno še, da lahko Dežela Furlanija - Julijska krajina kot že za šolsko leto 2025/2026 tudi za šolsko leto 2026/2027 za šole s slovenskim učnim jezikom vzpostavi določeno število ravnateljstev, ki odstopajo od omejitev, določenih z lansko uredbo (št. 127), toda da njihovo skupno število ne sme preseči 14 šolskih ustanov in da to povečanje ne pomeni tudi dodatnih možnosti za zaposlovanje.

Interpelacija senatorke Rojc

Senatorka Tatjana Rojc je v zvezi s tem naslovila interpelacijo na ministra za šolstvo Giuseppeja Valditaro, od katerega želi nujno izvedeti, kolikšno je dejansko število ravnateljev in vodij uprav za šolsko leto 2026/2027.

Zadevo pozorno spremlja tudi veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Matjaž Longar, ki je glede števila ravnateljev pristojno ministrstvo prosil za pojasnila.