Zrak je te dni v FJK in v Sloveniji zelo onesnažen

Arso tudi jutri pričakuje preseganja dnevne mejne vrednosti prašnih delcev PM10 v večjem delu Slovenije. Današnje namerjene visoke ravni so posledica izpustov in vremenskih razmer, ob katerih se onesnažen zrak zadržuje v nižinah, so zapisali na družbenih omrežjih. Izboljšanje kakovosti zraka pričakujejo v sredo.

Arso ob rednem spremljanju izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka priporoča prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V Kopru so namerili dnevno vrednost PM10 79 µg/m³, v Novi Gorici pa 70 µg/m³, pri čemer je mejna vrednost 50 µg/m³.

Deželna agencija za okolje Arpa je v Trstu, na Trgu volontari giuliani namerila trenutno vrednost 114 µg/m³, v Ulici Carpineto pa 70 µg/m³. Na Kraški planoti, ki je nad mejo temperaturnega obrata, trenutno ne beležijo prekomernih vrednosti.

V Boljuncu smo ob 18. uri namerili trenutno vrednost 133,1 µg/m³.