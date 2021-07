Županom povišali plačo

Župani v Furlaniji - Julijski krajini bodo prejemali višje plače, potem ko je stalni odbor za lokalno samoupravo deželnega sveta včeraj soglasno pritrdil sklepu, ki ga je 9. julija sprejela deželna vlada.Županom občin z do 1000 prebivalci bo mesečna plača narasla z dobrih 1200 evrov na 1500. Tak primer občin so Repentabor na Tržaškem krasu, Števerjan v Brdih in več občin v Nadiških dolinah. V občinah med 1000 in 3000 prebivalci – na primer v Sovodnjah, Doberdobu ali Zgoniku – pa bodo županom plačo povišali za 20 odstotkov, in sicer s 1800 evrov mesečno na dobrih 2100 evrov.

Županom Devina - Nabrežine, Doline, Trbiža oz. vseh občin med 3000 in 10.000 prebivalci se bo plača povišala za 15-odstotkov. Župani občin do 5000 prebivalcev so doslej prejemali dobrih 2200 evrov, odslej bodo 2625 evrov. V občinah med 5000 in 10.000 prebivalci pa se bo županska plača izboljšala z 2600 na 3000 evrov.Župani Gorice, Vidma in Pordenona bodo po novem prejemali slabih 6700 evrov, župan Trsta, ki je največja občina v Furlaniji - Julijski krajini, pa bo imel za osem odstotkov višjo plačo, in sicer 6800 evrov na mesec.

Ti so sicer le izhodiščni zneski. Plača se lahko podvoji županom občin, kjer beležijo desetkrat večje število turistov kot prebivalcev. Nepoklicnim županom, ki med mandatom prejemajo plačo iz delovnega razmerja, se plača zmanjša za petino.