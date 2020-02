Torek, 25. februarja 2020

Ozračje bo vlažno in nebo oblačno z možnimi meglicami in rahlim deževjem. V teku dneva bodo padavine zajele celo deželo. V Trbižu bo ozračje suho z oblačnim vremenom. Proti večeru bo ob obali začel pihati veter z juga, padavine v hribih bodo znatnejše.

Od zahoda se bo spet pooblačilo, le v vzhodnih krajih bo večji del dneva deloma jasno. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 9 do 14, na vzhodu okoli 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER