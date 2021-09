50 let AŠZ Sloga: »Po vsebini je klub tak, kot nekoč«

Amatersko športno združenje Soča bo okroglih 50 let uspešnega delovanja obeležila na slavnostni prireditvi v ponedeljek ob 20. uri v parku Finžarjevega doma. O nastanku kluba in o tem, kaj je klub danes smo se ob okrogli obletnici pogovorili s predsednikom Markom Kraljem, ki klub uspešno vodi že od leta 2015.

Je danes AŠZ Sloga še taka, kot je bila pred 50 leti?

Seveda se je v teh 50 letih marsikaj spremenilo, a nekaj ostaja kot pribito: z vsebinsko – pedagoškega se ni v bistvu spremenilo nič. Društvo v tem petdesetletju in še danes ostaja zvesto narodnostnim in vzgojnim načelom, ki si jih je zadalo ob svojem nastanku.

O Slogi lahko zapišemo, da je bila v bistvu prva združena ekipa pri nas. Kako je nastala ideja o tem združevanju?

Res je, in zelo smo ponosni, da še danes uveljavljamo načelo, da »skupaj zmoremo«, kot je geslo ZSŠDI. Za združeni projekt so se odločili predsedniki Gaje, Poleta, Primorca in Zarje to je društev, ki so se takrat vsako zase ukvarjala z žensko odbojko. Padla je zamisel o združitvi moči in nastalo je ŠZ Sloga.

Klub je nastal iz potrebe, da bi združili moči na ženskem odbojkarskem področju, moška odbojka pa se je začela razvijati deset let kasneje. Zakaj ste v klubu začutili potrebo po moškem sektorju?

Opazili smo, da iz povsem objektivnih razlogov trenerske in odborniške moči prihajajo v glavnem iz moških odbojkarskih vrst. Zato smo se odločili, da začnemo razvijati odbojko tudi na moškem področju.

