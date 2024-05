Aktivne poletne počitnice (video)

Bliža se poletje in že razmišljamo o počitnicah. Trenerji Burje preživljamo počitnice vedno zelo aktivno. Potepamo se po hribih, raziskujemo mesta, plezamo, kolesarimo in tečemo. V poletnih mesecih pa se največkrat odločamo za vodne aktivnosti, saj živimo vsi blizu morja. Včasih plavamo, se potapljamo, jadramo na deski, surfamo, supamo, plujemo s kajaki in skačemo v vodo. Skratka skrbimo, da bo naše telo v dobri telesni formi tudi v poletnih mesecih. Predlagamo, da nekatere dejavnosti poskusite tudi sami, saj predstavljajo odlično alternativo klasičnim treningom, ki ste jih vajeni med sezono. Večurno poležavanje na plaži lahko prekinete s 10- minutnim plavanjem. Ugotovili boste, da so mišice drugačno obremenjene. Če se hitro utrudite lahko aktivnost prekinete in večkrat to ponovite. Potapljanje svetujemo le če ste tega vajeni in to počnete v paru. Vedno bolj priljubljeni pa so tudi vodni športni na deski. Teh je vedno več in predstavljajo odlično obliko rekreacije. Večina je vezanih na prisotnost vetra, kot so jadranje na deski, jadranje z zmajem in surfanje. Za supanje pa potrebujemo mirno vodo, desko in veslo. Prve tri aktivnosti na deski so, z vidika gibanja in znanja, nekoliko bolj zahtevne, zadnja pa je v bistvu primerna za vsakogar. Supanje je v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno, saj je oprema cenovno dostopna, napihljiva in zložljiva. Napihljive deske so tudi dovolj velike in široke, da zagotavljajo dober ravnotežni položaj vadečega na deski. Tako za supanje, kot tudi za vse ostale vodne dejavnosti na deski pa velja, da mora imeti vadeči dobro ravnotežje. Brez tega bo vadeči težko stal na deski.

Ravnotežje je ena izmed gibalnih sposobnosti o kateri se premalo govori, saj večinoma omenjamo moč, hitrost in vzdržljivost. Ta pa je zelo pomembna v vseh starostnih obdobjih in pri vseh aktivnostih. Poznamo statično in dinamično ravnotežje. Prvo se nanaša na ohranjanje ravnotežnega položaja na mestu, drugo pa na ohranjanje ravnotežja v gibanju. Za ohranjanje ravnotežja so odgovorna vsa čutila. Rušenje ravnotežja lahko preprečimo z aktivacijo mišic, zato pravimo, da je ravnotežje odvisno tudi od moči. Ravnotežje lahko torej razvijamo z različnimi vajami, ki so temu namenjene ali pa z razvojem moči. Najbolje, da razvoju ravnotežja posvetimo večjo pozornost v otroštvu in mladosti, kasneje pa razvijamo in ohranjamo moč. Poznamo več načinov razvoja ravnotežja. Enostavne vaje, kot je lahko stoja na eni nogi, lahko postanejo takoj težje, če spremenimo podporno površino ali pa rušimo položaj s pomočjo zunanje sile. Nekaj vaj si lahko ogledate na spletni strani Primorskega dnevnika.