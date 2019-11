Allianz glavni pokrovitelj Pallacanestro Trieste

Tržaški A-ligaš Pallacanestro Trieste ima tudi uradno novega glavnega pokrovitelja. V naslednjih treh sezonah bo drese Dalmassonovih košarkarjev krasil logotip zavarovalniške družbe Allianz. Pogodbo sta danes na tiskovni konferenci na sedežu družbe podpisala generalni direktor Allianza Maurizio Devescovi in novi predsednik Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci. Celotnega zneska sponzorske pogodbe niso razkrili, Devescovi pa je dejal, da gre za pomembno investicijo, ki še enkrat več potrjuje tesno vez med Trstom in Allianzom. Izjemno zadovoljen je bil jasno Ghiacci, ki je poudaril, da predstavlja to sodelovanje veliko čast, obenem pa tudi veliko odgovornost. Uradne predstavitve so se med drugimi udeležili predsednik FJK Massimiliano Fedriga, tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik košarkarske zveze FIP Gianni Petrucci in številne ugledne figure iz košarkarskega sveta.