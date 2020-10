Do včeraj so o tem krožile le govorice, danes pa je uradno: sobotno tekmo med Cantujem in tržaškim prvoligašem Allianz Pallacanestro Trieste so preložili. Pri Cantuju so med igralci potrdili osem okužb, zato je košarkarska zveza klubov Lega Basket Serie A (LBA) preložila sobotno tekmo, ki bi jo morali igrati v Desiu. Jamie Smith, prvi pri Cantuju, pri katerem so odkrili okužbo, pa je po 17 dneh ozdravel.