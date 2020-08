Allianz spet na domačih tleh 30. avgusta

Allianz Pallacanestro Trieste bo prvi uradni nastop po dolgem času dočakal v nedeljo, 30. avgusta. Zveza klubov Lega Basket Serie A je včeraj objavila koledar srečanj košarkarskega superpokala, ki bo uvod v letošnjo sezono. Tržaški prvoligaš, ki je bil vključen v skupino C, bo prvo tekmo, v nedeljo, 30. avgusta, igral proti Trentinu, v naslednjih dveh tednih pa bo sledilo še pet srečanj. V domačem Allianz Domu bodo igrali še 5. septembra proti Reyerju iz Benetk in 14. septembra proti Trevisu. Prvouvrščena ekipa vsake od štirih skupin – Trst igra v skupini C – se bo uvrstila v final four, ki bo v Segafredo Areni v Bologni med 18. in 20. septembrom.

Popoln razpored: 30. avgusta Allianz Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino, 2. septembra Dè Longhi Treviso Basket - Allianz Pallacanestro Trieste; 5. septembra Allianz Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia; 8. septembra Umana Reyer Venezia - Allianz Pallacanestro Trieste; 11. septembra Dolomiti Energia Trentino - Allianz Pallacanestro Trieste; 14. septembra Allianz Pallacanestro Trieste - Dè Longhi Treviso Basket.