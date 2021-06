Andreja Leški srebrna na svetovnem prvenstvu v judu

Koprska judoistka Andreja Leški je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov in s tem največji uspeh v karieri. Premagala jo je le v velikem finalu štirikratna svetovna prvakinja in nosilka Francozinja Clarisse Agbegnenou.

V izjemnem dnevu je Andreja Leški zmagala štirikrat. Po prvem krogu, v katerem je bila prosta, je bila boljša od Sandrine Billiet s Kapverdskih otokov in od 26-letne Britanke Lucy Renshall. V četrtfinalu je premagala 33-letno Ketleyn Quadros iz Brazilije, v polfinalu pa Anriquelis Barrios iz Venezuele.