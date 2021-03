Anna Turel: »Trener mi zaupa, pridobiti pa želim še važnejšo vlogo«

Anna Turel, še ne devetnajstletna goriška košarkarica videmskega Delserja, je ambiciozno dekle. V košarki ima že skrito željo, nikakor pa noče opustiti študija, zato ima že načrt. Včeraj je v dnevu polnem šolskih – je maturantka humanističnega liceja Trubar Gregoričič – in športnih obveznosti vendarle dobila čas za krajši klepet, potem ko je v nedeljo zaigrala v finalu italijanskega pokala A2-lige. Delser Videm je klonil 73:60.

V finalu pokala Italije ste igrali proti Cremi, ki vodi tudi v prvenstvu vaše severne skupine. Prvi dvoboj za vrh pa se vam je izjalovil?

V bistvu nas je posebej razveselilo že dejstvo, da smo prišle do finala. Ko pa smo bile tam, pa smo seveda želele igrati in pokazati največ. Že dvakrat nas je Crema premagala v prvenstvu, zato smo imele tudi dovolj energije, da bi dvoboj vendarle osvojile. A se je izkazalo, da so močnejše. Nasprotnicam kapo dol. Dobre so. V prvem delu finala smo si bile enakovredne, ko so prevzele naskok 15 točk, pa smo jim težko parirale.

V severni skupini ste sicer druga najboljša ekipa za Cremo. Je napredovanje tudi vaš cilj?

Želimo predvsem, da smo iz tekme v tekme bolj konkurenčne. Nihče pa ni pričakoval, da bomo tako na visoko. Zdaj pa se tam na vrhu borimo za čim boljšo uvrstitev in napredovanje v play-off. Če bomo pa napredovale v A1-ligo, bo super. A to ni bil prvenstveni cilj.

Kje je torej glavni razlog za tako dobro prvenstvo?

Mislim, da se igralke zelo dobro razumemo in zato tudi dobro igramo. Antonia Peresson izstopa, tu je še Slovenka Tina Cvijanovič, omenila bi še ne 17-letno Vittorio Blasigh. Smo skupina dobrih talentov, ki pa tudi zelo dobro delujemo skupaj. To je poglavitno.

Med nosilkami pa ste tudi vi ...

Na vsaki tekmi igram okrog 20 minut, trener mi je zaupal eno pomembnejših vlog in računa name.

Ste z zadnjimi nastopi v pokalu zadovoljni?

Sem, saj sem skušala vedno prispevati nekaj ekipi. Na igrišču sem vedno poskrbela za dobro podajo, koš ali prispevala dobro obrambo. Podobno je že celo sezono, seveda pa imam tudi jaz dobre in manj dobre dni.