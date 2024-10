Barcolana bo potekala ob umirjenem jesenskem vremenu

Tveganje, da bi na jutrišnji Barcolani občasno in ponekod na regatnem polju lahko nastopila popolna bonaca, se je v zadnjih urah nekoliko zmanjšalo, vseeno pa ne povsem izničilo zlasti za jutranje in prve dopoldanske ure. Kaže, da bo nato od okrog 11. ali 12. ure vendarle pihljal rahel vetrič prevladujoče jugozahodne smeri, ki naj bi se zgodaj popoldne delno in prehodno okrepil zlasti na odprtem morju.

Prevladovalo pa bo bolj oblačno in umirjeno jesensko vreme.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.