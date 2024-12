Belgijski kolesarski as Remco Evenpoel poškodovan v nesreči

Med kolesarskim treningom v domačem flamskem Brabantu se je poškodoval Remco Evenepoel, poroča MMC RTVSLO. V vasi Oetingen je trčil v vrata poštarskega vozila, ki so se nenadoma odprla. Nastala je tudi gmotna škoda, kolo je bilo videti polomnjeno, vrata so se zvila. Dvakratnega olimpijskega prvaka so z rešilcem odpeljali v bolnišnico.

Belgijski dnevnik Het Nieuwsblad je potrdil, da je bil Evenepoel v torek dopoldne z rešilnim vozilom prepeljan v bolnišnico Erasme/Erasmus v Anderlechtu na jugozahodu Bruslja, še poroča MMC RTVSLO. Po pričevanju očividcev naj bi poštarica družbe Bpost sredi naselja Oetingen odprl vrata tik pred kolesarjem, ki je posledično močno trčil v vrata.