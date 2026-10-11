Benussijev »poker« za 50. nastop na Barcolani, Gialuz zelo zadovoljen, 17. drugo mesto za Kosmino

Furio Benussi je z jadrnico Arca Sgr osvojil četrto zaporedno zmago na Barcolani, zanj pa je bila letošnja regata že jubilejna, 50. Nastop na njej ga še vedno navdaja s posebnimi čustvi, saj je bil Tržaški zaliv njegovo otroško igrišče, pozneje pa prizorišče športnih uspehov. Posebej ponosen je na mlade jadralce iz projekta Young, ki bodo po njegovem prepričanju nekoč prevzeli njegovo mesto. Kljub težavam ob štartu, ko je zaradi okvare sistema jadrnica skoraj obstala, je posadki uspelo nadoknaditi izgubljeno in prepričljivo odjadrati do zmage. Benussi je pohvalil ekipo in poudaril, da so si zmago zaslužili. Vesel je bil tudi izjemnega sprejema na cilju, ki ga je močno ganil.

Mitja Gialuz: »Perfektna Barcolana«

»Barcolana je bila popolna! Zdaj je zapihal tudi veter, ki bo do cilja pomagal vsem, ki so še zadaj. Čudovit dan, čudovita svetloba in Barcolana za vse. Tehnično zahtevna regata z vetrom, ki ni bil samoumeven. Zato smo resnično srečni.«

Marta Benussi: »Regata je bila napeta«

»Odlično smo začeli s Proseccom, nato pa je bila regata zelo napeta. Malo si očitamo, ker bi lahko nekatere stvari izpeljali bolje, a smo se hkrati veliko naučili in smo zelo zadovoljni. Na jadrnici je vladalo mirno vzdušje in mislim, da je prav to eden od razlogov, da smo večji del regate jadrali tako dobro,« je povedala Marta Benussi, zmagovalka pokala Women in Sailing in drugouvrščena na Barcolani z jadrnico Marta 07, na kateri jadrajo mladi iz projekta Young.

Za Kosmino 17. drugo mesto na Barcolani

»Z Barcolano smo zadovoljni. Današnjo regato smo odjadrali dobro in dali vse od sebe. Ekipa že dolgo ni delovala tako dobro, na tako visoki ravni. Začeli smo odlično, tudi štart je bil zelo dober. Proti prvi boji se je veter začel obračati bolj v levo, kar je Arci omogočilo, da je spodaj pridobila prednost. V tej smeri je njihova jadrnica preprosto hitrejša. To, da smo jih držali tri četrtine stranice, je bilo za nas zelo dober rezultat,« je po regati povedal Mitja Kosmina, ki je s posadko jadrnice Prosecco Doc znova osvojil drugo mesto. Kosmina je spregovoril tudi o dvoboju z jadrnico Marte Benussi, ki je v določenem trenutku ogrozila njegovo drugo mesto. »Marta je bila na drugi boji, ko se je veter okrepil, bistveno hitrejša od nas. Na tretji boji se je veter obrnil v levo in spodaj smo izkoristili svoj boljši položaj ter obdržali prednost,« je pojasnil. Današnje regate po njegovih besedah ni mogoče primerjati z nedeljsko preizkušnjo za pokal Bernetti, na kateri je Kosminova posadka zmagala. »Takrat smo imeli od dva do deset vozlov vetra, danes pa od 12 do 16, s sunki do 18 vozlov. Poleg tega je pihalo v bok, kar najbolj ustreza Arci. Štartali smo prvi in jih nato praktično tri četrtine stranice držali za seboj. To je bil maksimum, ki smo ga lahko dosegli.« Za Kosmino je to že 17. drugo mesto na Barcolani, kar potrjuje njegovo izjemno dolgoletno prisotnost med najboljšimi na največji jesenski jadralni regati na svetu.