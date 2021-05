Bernal z zmago utrdil vodstvo

Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) je dobil današnjo za kar 59 kilometrov skrajšano 16. etapo dirke po Italiji, ki je bila po prvotnih načrtih kraljevska. Bernal, ki je bil prvi v cilju etape v Cortini d'Ampezzo, je z zmago ubranil in še dodatno utrdil rožnato majico vodilnega kolesarja v skupnem seštevku letošnjega Gira. Etapa je potekala po spremenjeni trasi, zaradi slabega vremena, snega in poledice so kolesarji izpustili prelaza Fedaia in Pordoi. Etapa je bila tako namesto 212 km dolga 153 km. Cilj je bil še vedno v Cortini d'Ampezzo, izziv pa je ostal prelaz Giau na višini 2233 metrov, 20 km pred ciljem v Cortini, dragulju Dolomitov.

Bernal je ciljno črto prečkal s časom 4:22:41 ure, drugo mesto je pripadlo Francozu Romainu Bardetu (Team DSM) z zaostankom 27 sekund, z istim zaostankom je ciljno črto prečkal domači matador Damiano Caruso (BahrainVictorious), ki je bil tretji in se povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku. Rus Aleksandr Vlasov (Astana) je za Bernalom zaostal dve minuti in 10 sekund, Britanec Simon Yates (Team BikeExchange) pa še 16 sekund več.