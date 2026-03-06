Paralimpijske igre se začenjajo

Drevi ob 20. uri se bodo s slavnostnim odprtjem v Veroni začele paralimpijske igre v Milanu in Cortini. Najboljši športniki invalidi se bodo na tekmovanjih merili do 15. marca. Za Italijo jih bo tekmovalo 42, od katerih so skoraj vsi moški (37). Tem gre prišteti še tri vodnike. Nastopili bodo v alpskem in nordijskem smučanju, deskanju, deskanju, biatlonu, curlingu na vozičkih in para hokeju. Slovenija bo imela dva predstavnika, smučarsko tekačico Tabeo Dolžan, ki bo tudi zastavonoša na odprtju in smučarja Jerneja Slivnika. Slivnik že ima precej paraolimpjskih izkušenj, zanj bodo igre v Cortini tretje po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022. Dolžan pa je novinka na velikih tekmovanjih za športnike invalide.

Do zdaj so slovenski paralimpijci na igrah osvojili 54 kolajn, a je večina teh uspehov s poletnih iger, kjer so dobili 53 medalj, tudi 15 zlatih. Edino zimsko je že precej oddaljenega leta 1984 osvojil smučar Franc Komar.

Politične napetosti

Prireditelji iger v Italiji bodo nekatera olimpijska prizorišča spremenili v paralimpijska, prihajajoče igre so sicer po obsegu manjše kot zimske olimpijske. Skupno bo tekmovalo približno 600 udeležencev v šestih panogah. Skupno bodo podelili 79 kompletov medalj.

Začetek iger so zaznamovale tudi politične napetosti. Ker je nedavno krovna zveza, Mednarodni paralimpijski komite IPC dovolil nastope Rusom in Belorusom s simboli držav, so Ukrajinci napovedali bojkot odprtja. Pridružili so se jim v reprezentancah Češke, Estonije, Finske, Latvije in Poljske.