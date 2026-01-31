Bor prekinil serijo štirih zaporednih porazov, Dom prvič praznih rok

MEDDEŽELNA B-LIGA
20.30 v Iseu (Brescia): Basket Iseo – Jadran
C-LIGA
Vis Spilimbergo – Bor Radenska 63:75 (20:19, 33:35, 45:59)
Bor: Lo Duca 2 (2:2, -, -), Fr. Savoia 5 (-, 1:2, 1:1), Brancati 8 (2:2, 3:6, 0:1), Vasilijević 26 (6:6, 4:7, 4:8), Comar 14 (3:6, 4:8, 1:3), Gallocchio 2 (-, 1:2, -), Lettieri 0(-, 0:2, -), Maurel 11 (3:3, 4:11, -), Medizza 7 (1:4, 3:5, -). Trener: Krčalić.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Alba Cormons – Kontovel 68:71 (18:15, 35:28, 50:54)
Kontovel: Terčon 17 (6:6, 4:5, 1:3), Glavina 0 (-, -, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Rocchietti 7 (5:6, 1:1, 0:2), Škerl 10 (1:3, 3:8, 1:5), Gulič 0 (-, -, -), S. Regent 6 (2:4, 2:5, 0:3), De Petris 20 (4:4, 8:9, -), Salvi 0 (-, 0:2, 0:1), G. Regent 0 (0:2, 0:1, -), Daneu 11 (4:5, 2:7, 1:8), Vecchiet nv. Trener: Peric.
DEŽELNA DIVIZIJA 2 (tržaška skupina)
Sokol Franco – Balocnesto Triestino 81:73 (16:22, 41:40, 57:55)
Sokol: Sam. Zidaric 17, Sas. Zidaric 10, Ferfolja 8, Ušaj 16, S. Malalan 12, Doljak 2, Gutty 15, E. Malalan 0, Raseni 1, Bratus, Gherlani in Emili nv. Trener: Albanese.
Breg SV Impianti – Oma Trieste 66:61 (19:8, 37:23, 50:49)
Breg: M. Smotlak 2, D. Smotlak 8, Celin 21, Filipac 5, Coretti 0, M. Terčon 4, Gabrić 2, D. Terčon 11, Stopar 2, Gregori 6, M. Zeriul 5. Trener: Oberdan.
DEŽELNA DIVIZIJA 2 (goriška skupina)
Perteole – Dom 57:53