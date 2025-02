Bor premagal prvega na lestvici, Dom OK

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Venezia Giulia – Bor Radenska 64:78 (14:23, 31:45, 54:58)

Bor: Savoia 0, Cossaro 9 (5:6, 2:6, 0:3), Nišić 3 (-, 0:1, 1:2), Gallocchio 6 (1:2, 1:3, 1:5), Mozina 18 (3:3, 6:7, 1:2), Comar 0 (-, 0:1, 0:4), Fort 17 (4:4, 5:12, 1:5), Strle 4 (2:4, 1:2, 0:1), Lettieri 6 (0:1, 3:4, -), Maurel 10 (4:6, 3:8, 0:2), Finatti 5 (-, 1:2, 1:3), Battilana 0. Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora so v Žavljah dosegli prestižno zmago proti prvouvrščeni Venezii Giulia, ki je tokrat igrala brez prve violine, glavnega aduta Medizze. Kljub temu je bila tekma na visoki ravni. Gostitelji so začeli zelo dobro, Bor pa se je znašel v težavah, saj je bil delni izid 9:1 za Venezio Giulio. A trener Kladnik je hitro zdramil svoje varovance, ki so kmalu nadoknadili zamujeno. V nadaljevanju je Bor igral zelo zbrano v obrambi in v napadu je pobiral veliko odbitih žog (kar lepo število jih je zbral mladi Maurel). Venezia Giulia se je borovcem nevarno približala v tretji četrtini (54:58), a to je tudi bilo vse. V zadnji četrtini so borovci igrali zelo zbrano in v zaključni fazi je stopil v ospredje Enrico Mozina, ki je bil na koncu tekme z 18 točkami najboljši Borov strelec. Bor je po današnji zmagi tako nekoliko zmanjšal zaostanek za vodilno Venezio Giulio, ki ima po novem štiri pike prednosti.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Alba 70:60 (14:17, 39:37, 57:46)

Dom: Salvi 2, D. Abrami 19, Devetta 0, G. Zavadlav 6, G. Devetak 4, Vidani 17, Bernetič 2, P. Abrami 0, L. Pahor 3, Bressan 11, Calzavara 4, M. Zavadlav 2. Trener: Bonetti.