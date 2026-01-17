Bor Radenska spet praznih rok

KOŠARKA

C-LIGA

San Daniele – Bor Radenska 81:67 (13:19, 38:31, 63:49)

Bor Radenska: Lo Duca 11 (1:2, 5:9, 0:1), Brancati 12 (3:3, 3:8, 1:2), Vasiljević 17 (-, 4:5, 3:11), Comar 0 (-, 0:2, -), Finatti 17 (1:1, 2:3, 4:8), Savoia 0, Giustolisi 0, Gallocchio 1 (1:2, -, 0:4), Savoia nv, Maurel 0, Medizza 9 (1:2, 4:4, -). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora so v San Danieleju spet izgubili. Po dobrem začetku so v drugi in tretji četrtini popustili, kar so domačini izkoristili.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Interclub Muggia – Sokol Franco 83:76