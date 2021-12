Borova sedma simfonija

Bor Radenska – Alba Cormons 66:64 (13:16, 29:30, 50:50)

Bor: Bole 0 (-, 0:1, 0:1), G. Terčon 11 (-, 4:5, 1:3), Crevatin 6 (-, 0:1, 2:4), Možina 4 (-, 2:3, 0:5), D. Zettin 12 (7:9, 1:2, 1:3), Strle 15 (3:4, 6:8, -), Lettieri 8 (-, 4:8, -), Scocchi 10 (-, 2:7, 2:9), Pizziga, Hollan in Stopar nv. Trener: Saša Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so vknjižili sedmo zaporedno zmago v letošnji D-ligi, predvsem pa so premagali direktnega nasprotnika za prvo mesto. Na Stadionu 1. maja so Svetoivančani s 66:64 ugnali krminsko Albo.

Tekma je bila od samega začetka zelo izenačena. Postavni in izkušeni gostje so v prvih dveh četrtinah povzročili kar nekaj težav domači peterki, predvsem z agresivno igro v obrambi. Kljub temu so domačini držali korak in takoj v začetku drugega polčasa zaigrali bolj učinkovito. Sredi zadnje četrtine so si Borovi košarkarji priigrali tudi 9 točk naskoka, gostje pa so v končnici z uspešnim izvajanjem prostih metov in natančnimi meti z razdalje le ujeli priključek. Pri izenačenem izidu 60:60 je Bor uspešno izvedel zadnji napad, odločilni koš pa je nekaj sekund pred koncem dosegel Alessandro Scocchi.

»V drugem polčasu smo igrali zelo zbrano, dokazali smo, da si želimo zmage in prvega mesta na lestvici. V pravem trenutku smo spremenili ritem, igrali odločno v obrambi in v napadu prišli do čistih metov. Tekma ni bila enostavna, saj je Alba zelo kakovostna ekipa, ki je pred tem izgubila le eno tekmo, na koncu pa smo si zmago povsem zaslužili,« je po tekmi zadovoljno dejal Borov trener Saša Krčalić.