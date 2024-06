Boston na prvi tekmi finala nadigral Dončićev Dallas

Košarkarji Boston Celtics so na prvi tekmi finala severnoameriške lige NBA na domačem parketu premagali Dallas Mavericks s 107:89. Slovenski as Luka Dončić je bil eden redkih v napadu razpoloženih košarkarjev Dallasa, dosegel je 30 točk in dodal deset skokov.

Za igralce Dallasa se prva finalna serija po letu 2011 ni začela najbolje. Že v prvi četrtini je Boston z delnim izidom 23:5 prišel do prednosti 17 točk. To je v drugem delu le še nadgradil in povedel celo z 58:29.

Nato so se gosti v napadu le malce prebudili, do konca polčasa znižali zaostanek na -21 in dobre štiri minute pred koncem tretjega dela igre predvsem po Dončićevi zaslugi prišli na vsega osem točk zaostanka (64:72).

Toda to je domače košarkarje v glasnem TD Gardnu le dodatno podžgalo. Z delnim izidom 14:0 so znova ušli na neulovljivo prednost in jo zanesljivo zadržali tudi v zadnjih 12 minutah.

Druga tekma bo v noči z nedelje na ponedeljek ob 2. uri po srednjeevropskem času. Za naslov prvaka ekipi potrebujeta štiri zmage. Boston lovi rekordni 18. naslov, Dallas pa drugo lovoriko (prvo je osvojil leta 2011) v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Zmagovalec prve tekme je sicer dobil 70 odstotkov finalnih serij.