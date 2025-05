Breg rešen, Sistiana Sesljan v play-out, Vesna izpadla

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Gorizia – Kras Repen 2:0 (1:0)

Kras Repen: Umari (Sane), Delutti, Polacco, Rajčevič, Almberger, Catera (Pertot), Perhavec (Pagano), Perić, Šolaja (Velikonja), Lukanović, Pitacco (Gotter). Trener: Rok Božič.

Codroipo – Juventina 1:1 (1:1)

Strelca: 15. Ruffo (C), 40. Štrukelj

Juventina: Blasizza, Furlani, Bonilla, M. Piscopo, Jazbar, Russian, Liut, Samotti, Pillon, Hoti, Štrukelj. Trener: Visintin.

V prvenstvu elitne lige se je Kras od letošnje sezone poslovil s porazom v Gorici, Juventina pa je igrala neodločeno v Codroipu. V D-ligo je napredoval tržaški San Luigi, ki je na domačem igrišču premagal Maniago Vajont kar s 4:0. Tamai bo igral državni play-off. V nižjo ligo se poleg Maniaga in Casarse seli tudi Azzurra Premariacco. V zadnjem krogu se je rešil Rive Flaibano, ki je premagal Tolmezzo s 2:1.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Corno 2:0 (1:0)

Strelca: 43. M. Crosato; 85. Volaš 11-m

Sistiana Sesljan: Guiotto, Ražem (Tomasetig), Benussi, Simeoni, L. Crosato, Toffoli (E. Colja), M. Crosato, Francioli (Giorgi), Volaš, Romeo (Buzzai), D. Colja (Villatora). Trener: Alen Carli.

Na pomembni tekmi zadnjega kroga rednega dela promocijske lige so nogometaši Sistiane Sesljana zasluženo premagali Corno in s tem izborili možnost dodatne tekme za obstanek v ligi. »Delfini« bodo dodatno srečanje igrali proti 8. uvrščeni ekipi druge skupine, proti Cussignaccu. Prva tekma bo v gosteh v nedeljo, 18. maja, povratna pa v nedeljo, 25. maja v Vižovljah.

1. AMATERSKA LIGA

La Fortezza Gradisca – Breg 1:4 (0:1)

Strelci: 10. Freno, 47. Ceglie, 70. Ceglie, 71. Feruglio (LF), 90. Delvecchio

Breg: Blasevich, Racanelli, S. Spinelli, F. Spinelli, Čermelj, Pertosi (Pavlidis), J. Sancin, Udovicich (Lisi), Freno (De Chirico), Iadanza (Delvecchio), Ceglie (Istrice). Trener: M. Bursich.

Rdeč karton: Blasevich.

Nogometaši Brega bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v 1. amaterski ligi. V zadnjem krogu rednega dela so Bursichevi varovanci v Fari premagali že rešeno La Fortezzo in tako dosegli obstanek. V promocijsko ligo je napredoval Natisone. V 2. AL pa so izpadli: Pro Romans, Aquileia, Mariano, Torre, Isonzo in Roianese.

2. AMATERSKA LIGA

San Giovanni – Vesna 3:1 (2:0)

Strelec: Vidoni

Vesna: Škabar (Škerk), Legiša (L. Pahor), Sosič, Matuchina, Vidoni, Puric, N. Pahor (K. Vidali), Lizza (Canciani), Franzot, Kerpan, M. Vidali (Pertot). Trener: Mozetič.

Nogometaši Vesne so v zadnjem krogu izgubili v gosteh proti San Giovanniju in so tako izpadli v 3. amatersko ligo.

Zarja – Costalunga 2:3 (0:1)

Strelca: 9. Križmančič, 58. Corrente

Zarja: Bremec, Čufar, Poropat, Ferluga (Batti), Rattin, Rollo (Paulina), Cusmich (Gjuzi), Ingrao (Moscolin), Abatangelo (Saduk), Corrente, Križmančič. Trener: Gregoratti.

Campanelle – Mladost 4:1 (2:1)

Strelec za Mladost: 26. Terpin

Mladost: Zanier, Komjanc, Mbengue, Mauri, F. Juren (Gjoka), Faidiga, S. Lakovič (D. Dreassi), Diawla, Vera, Casi, Terpin (M. Dreassi). Trener: Braida.

3. AMATERSKA LIGA

Ronchi U21 – Primorje 1924 2:2

Primorje 1924: Paulich, Spanghero, Rovina, Petković, Miniussi, Gaudenzi, Paoletti, Bertagni, Bari, Petrucco, Balbi. Trener: Issich.