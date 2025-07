Breg se je odpovedal nogometni članski ekipi

V prihajajoči sezoni 2025/26 AŠD Breg ne bo imelo svoje nogometne članske ekipe, ki bi morala po lanskem zasluženem obstanku nastopati v 1. amaterski ligi. Boleča, a neizbežna odločitev je bila sicer že nekaj časa v zraku, dolinsko športno društvo pa jo je potrdilo danes s tiskovnim sporočilom. V njem je zapisano, da je glavni razlog za odpoved članski ekipi pomanjkanje igralcev. Marsikateri lanski nosilec je v zadnjih tednih izbral druge cilje, tako da se je Breg nekaj dni pred vpisom v prvenstvo znašel s samimi osmimi nogometaši in trenerjem.

»Celotno društvo in v prvi vrsti nogometna sekcija se je takoj podala v iskanju rešitve, a kmalu je bilo očitno, da v kratkem času ne bo možno pridobiti od deset do petnajst nogometašev, ki bi zagotovili mirno prvenstvo v 1. amaterski ligi. Možno bi bilo sestaviti ekipo v naslednjih tednih, a po vsej verjetnosti bi bila usoda v prvenstvu že zapečatena in ekipa bi bila že od pričetka obsojena na izpad. Zaradi tega je AŠD Breg prišel do težke in boleče odločitve, da se v naslednji sezoni odpove igranju v amaterskih prvenstvih,« so zapisali v tiskovnem sporočilu.

Pri Bregovi nogometni sekciji bodo tako zdaj vse moči usmerili v mladinski pogon. S tem želi dolinsko društvo zagotoviti mladim nogometašem čim boljše pogoje za njihovo rast. Na programu so že poletne priprave v Sloveniji ter organizacija raznih turnirjev, so še poudarili.

Ob koncu so Bregovi odborniki v tiskovnem sporočilu še podčrtali, da se zavedajo pomena obstoja članske ekipe, tako da si želijo, da bi v bližnji prihodnosti spet lahko imeli svojo postavo. Ko bo napočil trenutke za to, bo Breg po sili razmer svojo pot znova začel v najnižji 3. amaterski ligi.