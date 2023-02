Bryantov dres prodali za več kot pet milijonov evrov

Dražbena hiša Sotheby’s je prodala dres legendarnega ameriškega košarkarja Kobeja Byranta, ki je v umrl v helikopterski nesreči leta 2020, za 5,8 milijona dolarjev oziroma 5,4 milijona evrov, je poročal ESPN. To je tretji najdražji športni dres, več sta stala le dres še enega ameriškega košarkarja Michaela Jordana in nogometaša Diega Maradone. Rumeno-vijolični dres s številko 24 je Kobe Bryant, ikona košarkarskega moštva iz Kalifornije Los Angeles Lakers, nosil na 25 tekmah in v njem dosegel 645 točk. To pa v letu, ko je bil imenovan za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone severnoameriške košarkarske lige NBA 2007/08.

Prav ta dres si je Bryant nadel 23. aprila 2008, ko so ga fotografi ovekovečili, ko je proslavljal met za tri točke proti Denver Nuggets.

Podoba, ki so jo na stenah in zidovih po vsem svetu poustvarjali ulični umetniki, zlasti v Los Angelesu.

Nazadnje, ko je ta dres šel na dražbo leta 2013, so zanj iztržili »zgolj« 18.678 dolarjev oziroma 17.282 evrov.

Maja je bil dres argentinskega kapetana Diega Maradone, ki ga je nosil na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1986, kupljen za 9,3 milijona dolarjev (8.606.478 evrov). Septembra pa je dres Michaela Jordana Chicago Bulls številka 23, ki ga je Jordan nosil, ko je zadnjič osvojil naslova prvaka lige NBA leta 1998, dosegel 10,1 milijona dolarjev (9.346.821 evrov).

Bryant, petkratni nosilec prstana prvaka lige NBA, je umrl v strmoglavljenju helikopterja 26. januarja 2020 na območju kraja Calabasas v Kaliforniji v starosti 41 let. V nesreči je umrlo vseh devet oseb, ki so bili v času nesreče na krovu helikopterja, tudi Bryantova 13-letna hčerka Gianna.