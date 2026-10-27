Caterina Sedmak državna prvakinja

Caterina Sedmak (Sirena) je s svojim sojadralcem Federicom Figlia di Granara (CRVItalia) dosegla naslov državne prvakinje v razredu nacra 17. Do sobote je namreč v Neaplju potekalo državno italijansko prvenstvo v olimpijskih razredih. Na njem je nastopilo več slovenskih jadralcev, ki so dosegli dobre rezultate. Jana Germani je bila v razredu 49er FX druga, Jan Pernarčič pa v 49er tretji.

Caterina Sedmak in Federico Figlia di Granara sta bila nepremagljiva. V konkurenci šestih posadk sta osvojila vseh sedem izpeljanih plovov. »Razmere so bile zelo zahtevne, saj je pihal močan veter in smo imeli visoke valove, kar nama ponavadi ne ustreza. Skoraj nisva naredila napak in sva tako slavila,« je včeraj zadovoljno razlagala Caterina Sedmak, ki je tudi priznala, da sta sicer manjkali dve najboljši posadki, olimpijska prvaka Tita-Banti ter svetovna prvaka Ugolini-Giubilei. S tem sta mlada jadralca, ki sta se letos med drugim okitila z naslovom mladinskih svetovnih prvakov, na najboljši možen način sklenila sezono. Zanju pa še ni prišel čas počitka. Kot je pojasnila Caterina, ju do konca že čakajo intenzivni treningi za novo sezono.

Poleg že omenjenih jadralcev so na državnem prvenstvu tekmovali tudi Giuseppe Montesano, Ivan Visintin, Zala Sterni in Noah Samuel Barbiero.