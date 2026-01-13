Caterina Sinigoi prepočasna za finale

Caterini Sinigoi se na nočnem slalomu za svetovni pokal v Flachauu ni uspelo uvrstiti v finale. Zasedla je 43. mesto. Po prvi vožnji vodi Američanka Mikaela Shiffrin. V finale sta se se uvrstili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan je napredovala z 18. časom (+2,82), Nika Tomšič je prvo vožnjo končala na 26. mestu (+3,48). Mariborčanka se je prvič med elito uvrstila v finale.

Na vrhu uvrščenih po prvi vožnji sta dve Američanki. Paula Moltzan na drugem mestu zaostaja 19 stotink sekunde, domačinka iz Avstrije Katharina Truppe je tretja z zaostankom 35 stotink sekunde.

Zmagovalka Kranjske Gore Švicarka Camille Rast, ki je na podkorenski strmini zmagala v veleslalomu in slalomu, je četrta, njen zaostanek znaša 78 stotink sekunde.

Druga vožnja z dvema Slovenkama bo ob 20.45.

Na startu so bile štiri Slovenke. Caterina Sinigoi je bila z zaostankom 5,45 sekunde prepočasna za še eno vožnjo. Zasedla je 43. mesto od 45 smučark, ki so presmucale progo od starta do cilja. Četrta Slovenka Lila Lapanja je odstopila že po prvem odseku.