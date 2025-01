Caterina Sinigoi prestala krst med elito

V Kranjski Gori je bil na sporedu slalom za svetovni pokal, na katerem je svoj krst med elito prestala tudi 21-letna nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi, ki tekmuje za Slovenijo. Sinigoi, ki je ob debiju imela visoko štartno številko 60, se je uvrstila na 55. mesto.

Prvo serijo so zaznamovale zelo majhne razlike med smučarkami, Sinigoi je za vodilnima Hrvatico Zrinko Ljutić in Švedinjo Wendy Holdener zaostala za 4.25 sekunde in se uvrstila na zadnje mesto med uvrščenimi smučarkami, sedem jih je na progi odstopilo. Najhitrejšima se je najbolj približala Avstrijka Camile Rast, ki je zaostala 0.32 sekunde, v finale pa se je zadnja prebila Nemka Jessica Hilzinger z le 2.38 sekunde zaostanka.

Po drugi vožnji je Hrvatica Zrinka Ljutić dokazala, da je v izjemni formi in je nato osvojila slalom Zlate lisice. Ljutić je za 0,16 sekunde prehitela Švicarko Wendy Holdener, tretja je bila Švedinja Anna Swenn Larsson z 1,19 sekunde zaostanka. V finalu sta nastopili dve Slovenki. Andreja Slokar je bila sedma, Neja Dvornik pa 17.