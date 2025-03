MOŠKA B-LIGA

SloVolley ZKB - Massanzago 1:3 (25:23, 15:25, 23:25, 17:25)

SloVolley ZKB: Bensa 2, Giusto 3, Komjanc 12, Cherin 16, Sutter 9, Jerič 3, Margarito (L), Dessanti (L), Pauli 9, Castellani 0, Terpin 0. Trener: Peterlin

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB - Vivil 1:3 (19:25, 16:25, 25:19, 19:25)

Zalet ZKB: Vattovaz, Surian, Winkler, Giurda, F. Misciali, Stergonšek, I. Misciali (L), Gabriele, Furlan, Tromba. Trener: Privileggi.

Čeprav je Zalet ZKB nocoj proti Vivilu izgubil z 1:3, z igro ni razočaral. Igral je proti ekipi, ki je pred to tekmo v sezoni zbrala enako število točk kot Zalet in zasedala 3. mesto. Kot so priznali v nasprotnikovem taboru, so njihove igralke v Nabrežini prikazale eno boljših predstav v letošnji sezoni.

Odbojkarice Vivila so v obrambi ulovile tudi nemogoče žoge in bile učinkovite v napadu, kjer so se izkazale prav vse napadalke. "Rad bi pohvalil svoje igralke, ki so poskrbele za lepo tekmo. Upali smo, da bomo odnesli vsaj točko," je po tekmi pojasnil trener Nicholas Privileggi in dodal, da se je na igrišču tokrat pokazalo drugače.

MOŠKA C-LIGA

SKUPINA ZA NAPREDOVANJE

Triestina Volley – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:19)

Soča ZKB Lokanda Devetak: I. Devetak 10, T. Cotič 11, Miklus 12, Vižintin 20, Princi 0, Čavdek (L), A. Cotič 6, Antoni 0, Černic (L), Pantani 5; n.v.: S. Cotič, M. Devetak. Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Aiello – Kontovel Zalet Bar Tabor 3:0 (25:18, 25:21, 25:22)

Kontovel Zalet Bar Tabor: Kovačič 8, Pertot 2, Barut (L), Gruden 11, Kalin 7, Skerk 8, Zonta 8, Trevisan 2, Vidoni 0. Trener: Berlot.

Soča Lokanda Devetak ZKB – Latisana 0:3 (20:25, 21:25, 22:25)

Soča: L. Berzacola, A. Berzacola, Cotič, Komic, Flospergher, Birri, Tosolini, Scocco, Spindler, Gruden, Paulin, Menis, Soprani, Ferfoglia. Trenerka: Uršič.

MOŠKA D-LIGA

SKUPINA ZA OBSTANEK

Sloga Tabor Studio Vegliach – Torriana Gradisca 3:2 (25:23, 21:25, 25:17, 21:25, 15:10)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Mezzari 2, Mavrič Zikič 22, Vattovaz (L), Segre 19, Kalc 4, Golob 0, Mesar 12, Vremec 28, Petrič nv, Matana nv, Lozej nv. Trener: Manià.

Odbojkarji Sloge Tabor ostajajo v skupini za obstanek nepremagani. V repenski telovadnici so premagali Torriano Gradisco s 3:2, četudi bi lahko osvojili vse tri točke. Maniajevi fantje so igrali zelo solidno, čeprav so v določenih trenutkih privoščili padec koncetracije, kar so pridno izkoristili gostje. Na kocnu pa se vseeno niso pustili presenetiti in so tako dodali nov kamenček v mozaik boja za obstanek.