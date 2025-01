Dallas, ki še vedno igra brez poškodovanega Luke Dončića, je izgubil tudi na gostovanju v New Orleansu, in sicer z izidom 119:116. Gre za tretji zaporedni poraz in za osmi poraz na zadnjih desetih tekmah. Tokratno srečanje je sicer odločila sodniška napaka v zadnjih sekundah tekme, poroča MMC RTV SLO.

Prihodnjo tekmo bo Dallas odigral v soboto proti Oklahomi City Thunder.