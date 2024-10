Dallas v ponovitvi lanskega finala zahoda ustavil volkove

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA ob gostujoči zmagi proti Minnesota Timberwolves s 120:114 dosegel 24 točk, od tega 11 v zadnji četrtini. Prispeval je še po osem skokov in podaj. Zadel je deset od 27 metov, še najbolje pa je igral v zadnji četrtini. Slovenski zvezdnik je dve minuti pred koncem najprej položil za 114:109, dobro minuto pred iztekom časa pa zadel še zahteven met za tri točke in s tem pri 117:109 zapečatil usodo Minnesote.

Za Mavericks je to tretja zmaga na štirih tekmah, s čimer so pri vrhu zahodne konference. Minnesota je ob dveh zmagah drugič izgubila. Na vrhu je Oklahoma, ki je po treh tekmah še brez poraza.

Drugi slovenski košarkar v NBA Vlatko Čančar znova ni dobil priložnosti za igro pri Denver Nuggets. Ti so še drugo noč zapovrstjo slavili po podaljšku. Tokrat so bili po zaslugi trojnega dvojčka Nikole Jokića s 144:139 boljši od Brooklyn Nets. Srbski as je z zadetim metom devet sekund pred koncem tudi izsilil podaljšek.