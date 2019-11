Damir Skomina najboljši sodnik na svetu

Slovenski nogometni sodnik Damir Skomina je najboljši sodnik na svetu za leto 2019 po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko. Glasovali so nogometni strokovnjaki iz 90 držav sveta. Nagrado za leto 2019 je osvojil tudi vratar Jan Oblak, ki je bil tretji. V konkurenci med vratarji je zmagal je Brazilec Alisson, drugi je bil Nemec Marc Andre Ter Stegen.

Skomina je prvič v karieri osvojil nagrado za najboljšega delivca pravice na svetu. Četrti je bil italijanski sodnik Gianluca Rocchi. Rekorder po številu nagrad za najboljšega sodnika je Italijan Pier-Luigi Collina, ki jih je med letoma 1998 in 2003 osvojil šest.

Skomina je v sezoni 2019 med drugim sodil tudi najprestižnejšo tekmo, finale lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom, in po mnenju Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko nizal konstantne predstave skozi vso sezono.