Danes in jutri tekmi Mladine pri Samatorci

Amatersko športno društvo Mladina je tudi letos organizator prvih dveh etap italijanskega pokala NextPro 2026 v skirollu, ki bosta na sporedu danes in jutri. Letošnja druga etapa bo med drugim štela tudi za italijansko državno prvenstvo na ravnini.

Prvi dve etapi bosta na sporedu danes in jutri, in sicer najprej današnji sprint med Samatorco in Bajto, jutri pa še tekma distance na krožni trasi. Program so predstavniki Mladine predstavili medijem na sredini novinarski konferenci. Podpredsednik Mladine Boris Bogatec je pojasnil, da gre za dve mednarodni tekmi, saj bodo poleg italijanskih tekaških rolkarjev, ki bodo tekmovali tudi za italijanski pokal, sodelovali tudi tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. »To bo 20. izvedba K.O. sprinta in 33. izvedba Grand Prixa,« je pojasnil Bogatec. Za njihovo izvedbo so v letošnji sezoni dobili kar 56 sponzorjev, glavna dva sta Fundacija Zdravko Košuta in Zadružna kraška banka Trst Gorica, ki tudi dajeta ime vsak eni tekmi.

Današnji sprint v drsalni ali prosti tehniki za 3. Trofejo Fundacije Zdravko Košuta med Samatorco in Bajto bo potekal s kvalifikacijami od 15. ure dalje in bo dolg približno 200 metrov.

Jutrišnja tekma Grand Prixa za Trofejo ZKB pa bo imela od 2 do 19 kilometrov, odvisno od starostne skupine tekmovalcev. U10 in U12 bodo tekmovali na skrajšani 2-kilometrski progi, U14 bodo opravili en krog (4 km), U16 dva (8 km), absolutna ženska kategorija in masterji na 3 kroge (11 km), absolutna moška pa na 5 (19 km). Tekme s skupinskim startom v drsalni tehniki se bodo začele ob 9.30.

Zaradi rolkarskih tekem bo danes in jutri prišlo do zapore cest. Zapora bo v tem času veljala za vse: pešce, kolesarje, motorna vozila in tudi javni potniški promet.

Danes bo glavna cesta med Bajto in Samatorco zaprta od 13. do 19. ure oziroma do zaključka tekme, možen pa bo obvoz po centru Samatorce do Saleža.

Jutri, ko bo na sporedu Grand Prix, pa bo cesta zaprta od 8. do 14. ure oziroma do konca tekme, in sicer celoten krog Samatorca-Bajta-Salež-Samatorca. Organizatorji bodo predhodno poskrbeli za smerokaze, ki bodo označevali zaprtje cest. O zaprtju cest pa bodo obvestili tudi tamkajšnje prebivalce.